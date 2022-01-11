Нью-Йорк, США, 11 января 2022, 03:50 — REGNUM Продолжение драматического сериала «Эйфория», главную роль в котором исполняет Зендая Коулман, установило рекорд онлайн-кинотеатра HBO Max. Об этом 11 января сообщает портал Deadline.
Потоковый сервис объявил, что второй сезон шоу посмотрели 2,4 млн зрителей. Таким образом, продолжение «Эйфории» стало «самой сильной цифровой премьерой» с момента запуска HBO Max, который состоялся 27 мая 2020 года.
Для справки: «Эйфория» представляет собой подростковый драматический сериал, производством которого руководит сценарист, актёр, режиссёр и продюсер Сэм Левинсон. В основу шоу лёг одноимённый израильский проект, сюжет рассказывает о том, как группа старшеклассников решает различные возрастные проблемы.
Читайте ранее в этом сюжете: Зендея выступила с предупреждением относительно нового сезона «Эйфории»