Нью-Йорк, США, 11 января, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Продолжение драматического сериала «Эйфория», главную роль в котором исполняет Зендая Коулман, установило рекорд онлайн-кинотеатра HBO Max. Об этом 11 января сообщает портал Deadline.

Скриншот видео на YouTube Зендея

Потоковый сервис объявил, что второй сезон шоу посмотрели 2,4 млн зрителей. Таким образом, продолжение «Эйфории» стало «самой сильной цифровой премьерой» с момента запуска HBO Max, который состоялся 27 мая 2020 года.

Для справки: «Эйфория» представляет собой подростковый драматический сериал, производством которого руководит сценарист, актёр, режиссёр и продюсер Сэм Левинсон. В основу шоу лёг одноимённый израильский проект, сюжет рассказывает о том, как группа старшеклассников решает различные возрастные проблемы.