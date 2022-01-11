Салехард, 11 января 2022, 03:48 — REGNUM На Ярайнерском месторождении в ЯНАО произошёл пожар. Об этом сообщает телеграм-канал «Сова сказала» со ссылкой на собственные источники.
По сведениям, произошла разгерметизация трубопровода с нефтью. Розлив нефти составил 50 кв. м, факельное горение высотой 7−8 м.
«Есть информация, что планируется перекрыть трубопровод, пожарные залили место порыва пеной», — сообщает телеграм-канал.
Отмечается, что месторождение эксплуатирует «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».