Салехард, , 03:48 — REGNUM На Ярайнерском месторождении в ЯНАО произошёл пожар. Об этом сообщает телеграм-канал «Сова сказала» со ссылкой на собственные источники.

Горящая нефть Navoine.info

По сведениям, произошла разгерметизация трубопровода с нефтью. Розлив нефти составил 50 кв. м, факельное горение высотой 7−8 м.

«Есть информация, что планируется перекрыть трубопровод, пожарные залили место порыва пеной», — сообщает телеграм-канал.

Отмечается, что месторождение эксплуатирует «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».