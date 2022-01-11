Салехард, 11 января, 2022, 03:48 — ИА Регнум. На Ярайнерском месторождении в ЯНАО произошёл пожар. Об этом сообщает телеграм-канал «Сова сказала» со ссылкой на собственные источники.

Navoine.info Горящая нефть

По сведениям, произошла разгерметизация трубопровода с нефтью. Розлив нефти составил 50 кв. м, факельное горение высотой 7−8 м.

«Есть информация, что планируется перекрыть трубопровод, пожарные залили место порыва пеной», — сообщает телеграм-канал.

Отмечается, что месторождение эксплуатирует «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».