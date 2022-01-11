Владивосток, , 03:39 — REGNUM В связи с непогодой дорожные службы Приморья перешли на повышенный режим готовности. Проезд обеспечен ко всем населенным пунктам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Зима Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

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Ночью 11 января в Приморье выпал снег, местами не большой и умеренный. осадки на утро продолжались в Хасанском, Надеждинском, Михайловском, Партизанском, Шкотовском, Черниговском, Ольгинском районах, Пограничном, Хорольском, Октябрьском, Лазовском, Чугуевском, Ханкайском муниципальных округах, Уссурийском, Артемовском городских округах, Владивостоке.

«В очистке дорог от снега ночью было задействовано 88 единиц техники. По мере необходимости ее количество увеличится. В Примавтодоре создан оперативный штаб. Просьба к водителям: без необходимости не выезжать на трассы. Очистка и обработка краевых дорог будет вестись в течение всего дня», — пояснили специалисты.

По прогнозам синоптиков циклон принесет не только снег, но и северный ветер с порывами до 23−26 м/с.Как сообщало ИА REGNUM, в районах Сахалина 12 и 13 января ожидается сильный снег, метель. Спасатели объявили экстренное предупреждение.