Тбилиси, , 12:59 — REGNUM Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили 10 января на заседании кабинета министров выразил надежду, что ситуация в Казахстане в ближайшее время существенно улучшится, сообщает gov.ge.

Заседание грузинского правительства Gov.ge

Гарибашвили заявил, что грузинское правительство самым внимательным образом наблюдает за трагическими событиями в Казахстане и чрезвычайно обеспокоено ими. Он надеется, что в стране в кратчайшие сроки будут приняты все меры для окончательной деэскалации ситуации, достижения безопасности и стабильности. Мы хотим, чтобы Казахстан смог как можно скорее преодолеть последствия кризиса и продолжить движение по пути дальнейшего развития, заявил премьер-министр.

Гарибашвили заявил, что грузинским гражданам, находящимся в Казахстане, посольство Грузии оказывало на месте всю необходимую помощь. В результате активной работы правительства, отметил премьер-министр, часть из них уже вернулась в Грузию. С гражданами Грузии, которые остаются на в Казазстане, посольство продолжает активную связь и при необходимости оказывает помощь. Их возвращение в Грузию произойдет в ближайшие дни, сказал Гарибашвили.