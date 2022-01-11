Хабаровск, 11 января, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Арбитраж Хабаровского края признал банкротом компанию «Гринвилль», которая выступает застройщиком трёх проблемных долгостроев. В отношении ООО 10 января 2022 года ввели конкурсное производство, передаёт ИА REGNUM.

77metrov.ru Дольщики

Решение судьи Блудовой пока не доступно для ознакомления. 10 января 2022 года в карточке дела по иску ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» появилась запись — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Срок процедуры ограничен 10 января 2023 годом.

Строительная компания «Гринвилль» была создана в январе 2006 года и базировалась в Хабаровске. Уставный капитал — 10 млн рублей, владелец по ЕГРЮЛ — ООО «Глобал солюшенс», которым владеет Алексей Коломеец.

По данным единой информационной системы жилищного строительства, ООО «Гринвилль» входит группу компаний «Первый семейный комплекс» и выступало застройщиком пяти домов, из которых были сданы только два. Ещё три дома в селе Тополево были признаны проблемными и по ним были «нарушены сроки передачи квартир дольщикам».

Напомним, банкротное дело слушалось с октября 2021 года. В качестве арбитражного управляющего предлагался Кирилл Трошин — участник ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида».