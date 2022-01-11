Никосия, 11 января, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Сертификаты о прививке против коронавирусной инфекции, которые оформлены после введения бустерной дозой с применением российской вакцины «Спутник Лайт», признаны властями Кипра. Об этом 11 января сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на решение кипрского минздрава.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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Отмечается, что до этого на острове признавались прививки, в том числе и бустерные, только российским препаратом «Спутник V». Новое решение распространяется лишь на тех лиц, которые сначала привились двумя дозами «Спутника V», а после ревакцинировались «Спутником Лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января Кипр изменил правила въезда в страну для туристов, обязав их вне зависимости от наличия прививки против COVID-19 предоставлять справку о ПЦР-тесте, сделанном за 48 часов до вылета на остров.