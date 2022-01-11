Лондон, , 03:31 — REGNUM Юбилей творчества британской рок-группы The Rolling Stones будет отмечен в Великобритании выпуском серии из 12 почтовых марок. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Королевской почты Великобритании (Royal Mail).

The Rolling Stones Jim Pietryga

Марки, выпуск которых приурочен к 60-летию с момента основания коллектива, поступят в продажу 20 января. Восемь из них будут посвящены некоторым наиболее выдающимся выступлениям группы. На двух марках будут изображены участники The Rolling Stones. Две последние будут с изображениями плакатов с их гастрольных туров.

Отмечается, что в выборе изображений для марок участвовали Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд, которые продолжают свои выступления и в настоящее время.

Напомним, это четвёртая серия марок, выпускаемая Royal Mail в честь группы, тираж музыкальных альбомов которой превысил 250 млн экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, Пол Маккартни, участник легендарной группы The Beatles, назвал не менее легендарную британскую рок-группу The Rolling Stones «блюзовой кавер-группой».

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