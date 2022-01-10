Нью-Йорк, США, 11 января, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Потоковый сервис Netflix продлил сериал «Эмили в Париже» сразу на третий и четвёртый сезоны. Публикация была размещена 10 января на странице проекта в Instagram.

Скриншот с YouTube Кадр из сериала «Эмили в Париже»

«Скажите «бонжур» 3-му и 4-му (сезону — ИА REGNUM)!», — написала администрация аккаунта, сопроводив пост небольшим видеороликом со сценами из шоу. Издание Comicbook отметило, что Netflix решила выпустить продолжение «Эмили в Париже» несмотря на достаточно прохладный приём со стороны критиков и зрителей.

https://www.instagram.com/p/CYjmq7atsWq/

Напомним, ранее Netflix онлайн-кинотеатр сообщил, что в первую неделю после премьеры сериал «Эмили в Париже» набрал более 107 млн часов просмотров. Отметим, что пользователи известного рейтингового сайта Rotten Tomatoes поставили первому и второму сезонам шоу довольно низкие оценки (53% и 38% соответственно).