Хельсинки, 11 января, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Власти Финляндии решили ослабить ограничительные меры, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, в столице страны Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Хельсинки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

По ее данным, с 10 января требование об обязательном карантине для людей, члены семей которых заболели COVID-19, отменяется для работников предприятий, школ или детских садов. Также для заболевших с легкими симптомами коронавирусной инфекции, не находящихся в группах риска, отменяется требование об обязательном ПЦР-тестировании на выявление COVID-19. Аналогичные меры власти Финляндии намерены распространить и на южные регионы республики.

При этом финский минздрав фиксирует значительный рост заболеваемости COVID-19 в последние недели. В частности, в столице страны Хельсинки ежедневно выявляют около 10 тыс. зараженных коронавирусом нового типа.