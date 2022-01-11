Анадырь, 11 января, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Самый мощный в мире ледокол «Арктика» завершил проводку каравана судов в порт Певек на Чукотке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Пресс-служба правительства Чукотки Чукотка

Читайте также: Путин поручил создать ускоренные механизмы регулирования перевалки грузов

Теплоходы «Инженер Трубин» и «Юрий Аршеневский» прибыли в сопровождении атомохода и дизель-электрического ледокола «Капитан Драницын» 1 января, а 8-го в порт зашёл «Полар Кинг». Суда доставили 14 тыс. тонн грузов — это генеральный груз, строительные и другие материалы для реализации крупных инфраструктурных проектов, а также промышленные товары и продукты.

Ещё два судна «Лев Яшин» и «Юрий Аршеневский» выводят в пролив Лонга ледокол «Арктика» и «Капитан Драницын».

В Минтрансе РФ прорабатывают вопрос о необходимости формирования второго каравана в направлении Певека.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить создание механизмов, регулирующих осуществление погрузочно-разгрузочных операций с судна на судно.