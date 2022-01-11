Нижневартовск, Югра, , 03:18 — REGNUM В Югре отцу-азербайджанцу отказали в изменении отчества ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовского городского суда.

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Гражданин Н. обратился в городской суд Нижневартовска с заявлением об исправлении отчества его дочери в соответствии с национальным обычаем азербайджанского народа — к отчеству девочки необходимо добавить приставку «кызы».

Управлением ЗАГС Нижневартовска в изменении отчества дочери гражданину Н. было отказано, так как право ребёнка на имя, отчество и фамилию является его личным неимущественным правом, в связи с чем фамилия, имя и отчество могут быть изменены исключительно в интересах ребенка, а не по желанию отца. Тем более мать девочки, русская по национальности, требование отца не поддержала.

Министерством юстиции Азербайджана, по запросу суда, было разъяснено, что присвоение ребёнку имени, фамилии и отчества регулируется статьей 53 Семейного кодекса Азербайджанской Республики, в которой не предусмотрена норма, устанавливающая порядок присвоения имени, фамилии и отчества на основании национального обычая.

Суд не удовлетворил иск азербайджанца. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ханты-Мансийского автономного округа решение Нижневартовского городского суда оставлено без изменения.