Токио, , 03:13 — REGNUM Поклонников «Атаки титанов» встревожило появление в сети нового изображения главного героя аниме и манги Эрена Йегера. Об этом 11 января сообщает портал Comicbook.

Взгляд Цитата из тизер-трейлера четвертого сезона аниме-сериала «Атака Титанов»

Компания Typical Scene Studio, специализирующаяся на производстве высокодетализированных коллекционных фигурок, опубликовала фото новой модели, показывающей «сексуальное» тело Эрена. Фанаты, смотрящие сейчас финальный сезон аниме «Атака титанов», отметили, что в манге герой был показан не таким, и задались вопросом о том, что их ждёт в финале её экранизации.

https://twitter.com/bkgcypher/status/1477784318248472576

Напомним, премьера первого эпизода второй части четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов» состоялась 9 января 2021 года. В основу популярного шоу легла одноимённая манга Хадзимэ Исаямы, которую мангака публиковал с октября 2009 года по апрель 2021-го.

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