Рустави, Грузия, , 12:55 — REGNUM Грузинская оппозиция утверждает, что бывший президент Грузиии Михаил Саакашвили фактически остался без квалифицированной медицинской помощи, сообщает 10 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам сторонников Саакашвили, к нему в тюремную камеру уже больше 10 дней не допускают врачей. С 30 декабря прошлого года неизвестно, каково состояние здоровья Саакашвили и в какой именно медицинской помощи он нуждается.

Власти отказываются пропускать в тюрьму даже личного врача экс-президента. Медики опасаются, что в условиях длительной голодовки и неполной реабилитации положение Саакашвили за это время еще больше усугубилось.

Информации о состоянии здоровья Саакашвили нет даже у членов медицинского консилиума при грузинском омбудсмене. Им также было отказано в посещении тюрьмы.

Руководитель медицинского департамента грузинской пенитенциарной службы Тамта Демуришвили отказалась отвечать по телефону на вопросы журналистов о состоянии Саакашвили и о том, почему к нему не допускают врачей.

Напомним, что 30 декабря Михаил Саакашвили был переведён из военного госпиталя в Гори в тюрьму города Рустави.