Чукотский АО, 7 ноября, 2013, 01:23 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение передано на Чукотке в связи с приближением мощного циклона, сообщили ИА REGNUM в Дальневосточном региональном центре (ДВРЦ) МЧС РФ. По данным Дальневосточного УГМС, ночью с 6 на 7 ноября в Анадырском районе ожидается сильная метель с ухудшением видимости до 500 м и менее и усиление восточного ветра 15-20 м/с с порывами до 25-30 м/с. На побережье Берингова моря порывы метра могут достигать до 40 м/с. На остальной территории округа прогнозируется комплекс неблагоприятных явлений.

В связи с этим, по прогнозу специалистов Центра мониторинга и прогнозирования Дальневосточного регионального центра МЧС России , в связи с неблагоприятными метеоусловиями возможно возникновение ЧС.