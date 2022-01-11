Москва, , 03:16 — REGNUM В бизнес-портфеле 24-летней Елизаветы Песковой, чьи данные совпадают с данными дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, произошли изменений. В декабре 2021 года она стала владельцем 30% доли в рекламном агентстве, работающем на рынке более семи лет, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Портфель Дарья Драй © ИА REGNUM

ООО «Центрум Москоу», судя по данным ЕГРЮЛ, в 2021 году полностью сменило собственников. Ранее компанией владела Светлана Габышева, а в марте 2021 года долю приобрел Дмитрий Толстолес, в июле — Евгений Литвинов, а в декабре — Елизавета Дмитриевна Пескова. Теперь актив принадлежит им троим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, родившаяся в Турции и прожившая много лет во Франции Елизавета Пескова, отпраздновавшая 9 января своё 24-летие, владеет также компанией по производству одежды — ООО «Лиза и Саша» и рекламным ООО «Сперанса ДС». До ноября 2021 года ей принадлежала и доля в компании «Сеть столичных бистро». Среди бизнес-партнёров Песковой была жена экс-депутата Украины Дмитрия Святаша — Анжелика.

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