Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Дополнительную военную помощь Украине в размере $200 млн одобрили тайно в конце 2021 года Соединённые Штаты. Об этом 11 января сообщает телеканал CNN.

США — Украина, деньги Иван Юдинцев © ИА REGNUM

По информации, полученной телеканалом от источника в администрации Белого дома, предполагается поставка Украине от США стрелкового оружия, боеприпасов, медоборудования, средств радиолокационного наблюдения.

Уточняется, что Конгресс США был уведомлён об одобрении военной помощи Украине в начале января. На настоящий момент поставки не начались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что группа экспертов призвала советника президента США Джозефа Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана увеличить поставки вооружений на Украину.

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