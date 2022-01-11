Вашингтон, 11 января, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Дополнительную военную помощь Украине в размере $200 млн одобрили тайно в конце 2021 года Соединённые Штаты. Об этом 11 января сообщает телеканал CNN.

Иван Юдинцев ИА REGNUM США — Украина, деньги

По информации, полученной телеканалом от источника в администрации Белого дома, предполагается поставка Украине от США стрелкового оружия, боеприпасов, медоборудования, средств радиолокационного наблюдения.

Уточняется, что Конгресс США был уведомлён об одобрении военной помощи Украине в начале января. На настоящий момент поставки не начались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что группа экспертов призвала советника президента США Джозефа Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана увеличить поставки вооружений на Украину.