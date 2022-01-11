Вашингтон, 11 января, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Соединенные Штаты в ходе консультаций с Россией выдвинули свои предложения по укреплению безопасности. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Госдепа США по итогам российско-американских переговоров в Женеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Сегодня в Женеве делегация США выслушала беспокоящие Россию вопросы в сфере безопасности и представила свои собственные беспокоящие вопросы в сфере стратегической стабильности и идеи относительно взаимных действий для укрепления стратегической стабильности», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что глава американской делегации Уэнди Шерман заявила о необходимости дипломатического урегулирования разногласий между Москвой и Вашингтоном, однако выразила и готовность США вводить всё новые санкции против России. Госдеп США также подчеркнул, что Вашингтон не намерен обсуждать вопросы безопасности в Европе без участия своих европейских союзников, а также партнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель одобрил идею обсуждения вопросов безопасности в Европе с участием представителей Евросоюза. По его словам, просьба России к США о предоставлении гарантий безопасности вызывает у Брюсселя беспокойство.