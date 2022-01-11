Гавана, , 02:58 — REGNUM Вмешательством во внутренние дела Никарагуа являются новые санкции США в отношении представителей властей указанной латиноамериканской республики. Об этом 10 января написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Флаг США Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы МИД, кубинские власти осуждают односторонние действия Вашингтона. Кроме того, он отметил, что Гавана подтверждает свою солидарность с никарагуанским правительством и народом республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Emol распространило информацию о том, что США ввели экономические санкции против шести должностных лиц Никарагуа, включая министра обороны страны Розу Бараону.

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