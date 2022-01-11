Токио, 11 января 2022, 02:55 — REGNUM Ракета, запущенная КНДР, упала вне японской исключительной экономической зоны в Японском море. Об этом 11 января сообщило агентство Kyodo.
По данным источников в правительстве Японии, информация о каком-либо ущербе, причинённом в результате пуска ракеты, не поступало. Тип ракеты устанавливается.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что КНДР провела пуск неустановленного снаряда в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в настоящее время проводит анализ дополнительной информации о снаряде.
В 2022 году это уже второй тест вооружений КНДР. Первый раз пуск сверхзвуковой ракеты Северная Корея осуществила 5 января. По данным властей КНДР, ракета пролетела 700 км и попала «точно в цель».
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