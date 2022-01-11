Москва, , 03:03 — REGNUM Власти Узбекистана после произошедших в Казахстане массовых беспорядков заняли самую пассивную позицию из всех государств региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Флаг Узбекистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Узбекская дипломатия оказалась в данном случае даже хуже, чем таджикская. Таджикская дипломатия отправила хотя бы роту своего своеобразного спецназа в Казахстан, а узбекская даже этого не сделала. Даже Туркмения, которая официально объявила, что посылает несколько специалистов из Министерства национальной безопасности для «обмена опытом», в этой пиковой ситуации оказалась более громко заявившей о себе, чем Узбекистан», — сказал эксперт.

Напомним, что страны ОДКБ, включая Таджикистан и Киргизию, отправили свои миротворческие воинские контингенты в Казахстан.