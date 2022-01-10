Прага, 11 января, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Чешские власти будут искать пути для нормализации отношений с Россией, которые находятся в очень плохом состоянии. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский 9 января в эфире телеканала СТ24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

По его мнению, для налаживания диалога нужно «время и терпение». Глава МИД напомнил, что Чехия стала для России недружественной страной и это негативно сказывается на чешской стороне. По словам Липавского, Прага должна доказать Москве, что ее «необходимо исключить из черного списка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью журналу Respekt Ян Липавский заявил, что Чехия готовится активизировать сотрудничество с Украиной «исходя из действий со стороны России».