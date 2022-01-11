Тегеран, , 12:16 — REGNUM 10 января секретарь Координационного совета Управления по контролю над наркотиками Бушера (Иран) объявил, что за последние девять месяцев местная полиция изъяла 14 126 кг наркотиков, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Арасту Торкаман Манеш заявил, что за этот период полицейские силы ликвидировали 17 наркокартелей и арестовали 1 987 контрабандистов. Он также отметил, что 70% партий наркотиков были конфискованы на морском транзитном маршруте до прибытия в провинцию Бушер.

Несмотря на высокие экономические и человеческие издержки, Исламская Республика активно борется с незаконным оборотом наркотиков в течение последних четырех десятилетий.

Страна потратила свыше 700 миллионов долларов на закрытие своих границ и предотвращение транзита наркотиков, предназначенных для европейских, арабских и центральноазиатских стран. Война с наркотиками из Афганистана унесла жизни почти 4000 иранских полицейских за последние четыре десятилетия.