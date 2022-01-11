Тегеран, 11 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. 10 января спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф в послании своему иракскому коллеге Мохаммеду Рикану Хадиду аль-Халбуси поздравил его с переизбранием. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Мохаммад Бакер Калибаф

В своем послании Калибаф выразил уверенность в том, что, основываясь на поддержке и усилиях обеих стран, всесторонние отношения и сотрудничество между двумя народами и правительствами будут расширяться стремительными темпами.

«Парламентское сотрудничество является важной частью дружественных отношений Тегерана и Багдада. Оно приведет к дальнейшему укреплению тесных двусторонних связей в различных направлениях, представляющих взаимный интерес», — отметил Калибаф в своем послании.

Он также пригласил своего иракского коллегу посетить Исламскую Республику Иран при первой же удобной возможности.

9 января Мохаммед аль-Халбуси был переизбран спикером иракского парламента, набрав абсолютное большинство голосов (200).