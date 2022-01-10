Южно-Сахалинск, 11 января, 2022, 02:41 — ИА Регнум. На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по области. Его обвиняют в получении взяток в значительном и крупном размерах. Уголовное дело будет направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в региональном СУ СКР.

A-r-e-s Взятка

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Следствие установило, что с 2019 по 2021 год экс-сотрудник ФСИН получил взяток на сумму не менее 650 тыс. рублей. За деньги он должен был оказывать различные услуги находящимся в исправительном учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске завершено расследование уголовного дела против экс-начальника городского управления МВД Евгения Быкова, обвиняемого в получении взяток. Его бывшего подчинённого Михаила Лебедева обвиняют в посредничестве.