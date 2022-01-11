Тегеран, 11 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. 10 января министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан, прибывший ранее в Маскат для встречи с официальными лицами Омана, отбыл из страны с официальным визитом в Катар. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Глава МИД Ирана в аэропорту Маската (Оман)

Амирабдоллахиан встретился с министром иностранных дел Омана, представителем правительства спасения Йемена и с иранцами, проживающими в Маскате, прежде чем покинуть арабское государство.

На встрече с Мухаммедом Абдул-Саламом, представителем правительства спасения Йемена, иранский высокопоставленный дипломат подчеркнул необходимость прекращения осады Йемена и боевых действий против этой страны.

Амирабдоллахиан характеризует политический диалог как способ положить конец трудностям йеменского народа, отмечая, что все йеменские переговоры необходимы для принятия конструктивного решения о будущем Йемена.

Мухаммад Абдул-Салам, со своей стороны, на встрече передал соболезнования правительству и народу Ирана в связи с мученической смертью покойного посла Исламской Республики Иран в Йемене и высоко оценил оказываемую йеменскому народу поддержку.