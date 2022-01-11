Тегеран, , 12:19 — REGNUM 10 января министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан встретился и провел переговоры с главным переговорщиком правительства спасения Йемена Мухаммедом Абдул-Саламом в Маскате (Оман). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел на этой встрече выразил глубокое сожаление по поводу продолжения навязанной войны против угнетенного йеменского народа и подчеркнул необходимость прекращения и прекращения военных действий в дружественной стране.

«Единственный способ решить проблемы, с которыми сталкивается йеменский народ, — это дипломатический путь, при этом конструктивные переговоры между вовлечёнными сторонами могут обеспечить светлое будущее для страны и региона в целом», — отметил Амирабдоллахиан.

Мухаммад Абдул-Салам, со своей стороны, на встрече передал соболезнования правительству и народу Ирана в связи с мученической смертью покойного посла Исламской Республики Иран в Йемене и высоко оценил оказываемую йеменскому народу поддержку.

Он также подробно остановился на последних событиях на фронтах боевых действий в Йемене.