Абуджа, 11 января, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Военнослужащие Нигерии ликвидировали пятерых боевиков в ходе столкновения на севере страны в штате Кадуна, сообщает пресс-служба МВД региона.

Olusola D, Ayibiowu Нигерия

По ее данным, разведка получила данные о перемещении группы боевиков у города Кванан-Батаро в район Гива. Туда немедленно направили военных, которые по прибытию в район вступили в бой с преступниками. В результате операции были ликвидированы пятеро боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине декабря 2021 года в штате Кадуна на севере Нигерии произошла серия нападений на жителей местных деревень. В результате атак вооруженных бандитов в регионе погибли не менее сорока человек. Также боевики поджигали дома и разрушали сельскохозяйственную технику.