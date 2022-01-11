Тегеран, , 12:21 — REGNUM 10 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 915, причем 37 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 37 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 131 915 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 1932 новых случая заражения COVID-19, при этом 298 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 053 241 пациент из общего числа 6 208 337 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 1692 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 146 546 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 52 725 535 человек на данный момент сделали повторную прививку.