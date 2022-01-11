Москва, 11 января, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Для Узбекистана сейчас актуально возобновление членства в ОДКБ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Узбекистану нужно либо возобновлять своё членство в ОДКБ (я об этом говорю прямым текстом), либо выстраивать некий новый механизм двухстороннего партнёрства и сотрудничества в рамках партнёрства и безопасности с Казахстаном. Сейчас даже непонятно, как нужно именовать столицу Казахстана: Нур-Султан, или Астана, или Акмола», — сказал эксперт.

Напомним, что Узбекистан уже дважды, в 1999 и 2012 годах, выходил из состава ОДКБ.