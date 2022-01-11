Тегеран, , 12:21 — REGNUM 10 января министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил по прибытии в Маскат (Оман), что Исламская Республика стремится установить хорошие отношения со своими соседями в регионе Персидского залива. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан, находящийся в Маскате с однодневной поездкой, заявил о проведении встреч с министром иностранных дел Омана и другими высокопоставленными должностными лицами, чтобы обсудить расширение двусторонних, региональных и международных отношений.

Министр иностранных дел Ирана отметил, что страна заинтересована в повышении уровня политического, культурного, экономического и делового сотрудничества с целью открытия новой главы развития двусторонних отношений.

Высокопоставленный иранский дипломат тем временем заявил, что Иран, Оман, Туркменистан и Узбекистан подписали четырехстороннее соглашение о возрождении транзитного сообщения, призванного облегчить передвижение товаров и услуг.