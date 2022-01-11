Тегеран, , 12:22 — REGNUM Сотрудничество между Афганистаном и Ираном в различных областях, особенно в экономической и торговой сферах, способствует успешной борьбе с экстремизмом в раздираемом войной стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 января со ссылкой на местную газету.

Газета «Иран» опубликовала памятку, в которой подчеркивается необходимость расширения торгово-экономических связей между Афганистаном и Ираном. Согласно сообщению, Кабул и Тегеран продемонстрировали решимость расширять сотрудничество в банковской сфере, горнодобывающей промышленности, торговле и спорте.

С этой целью министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки во главе делегации прибыл в Тегеран 8 января, чтобы провести переговоры с иранскими официальными лицами по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Абдул Кахар Балхи, пресс-секретарь министерства иностранных дел Исламского эмирата Афганистан, написал в своем твиттере, что Муттаки обсудил с иранскими властями политические, экономические, транзитные вопросы и проблему афганских мигрантов.

Министерство иностранных дел Ирана, в свою очередь, подчеркнуло, что Исламская Республика всегда отмечала необходимость поддержания экономических и торговых связей между двумя соседними государствами в соответствии с интересами обеих наций.

После 20 лет оккупации Соединенными Штатами афганский народ сталкивается с различными трудностями и нехваткой продовольствия. Афганистан по-прежнему страдает от недостаточной энергетической инфраструктуры, что особенно остро ощутимо в зимний сезон.