Лос-Анджелес, США, 11 января, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Портал Screen Rant составил список из 11 самых ожидаемых продолжений фильмов, премьеры которых состоятся в 2022 году. Статья была опубликована 11 января на сайте издания.

Tobias Wrzal Кино

По мнению журналистов, зрители больше всего хотят увидеть такие картины, как «Соник 2 в кино» (премьера запланирована на 31 марта 2022 года), «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (14 апреля), «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (5 мая), «Топ Ган: Мэверик» (26 мая), «Мир юрского периода: Господство» (9 июня) и «Тор: Любовь и гром» (5 мая).

В список также вошли фильмы «Миссия невыполнима 7» (29 сентября), «Человек-паук: Через вселенные 2» (6 октября), «Чёрная пантера 2» (7 июля), «Аватар 2» (15 декабря) и «Аквамен 2» (15 декабря).

Ранее портал Screen Rant назвал лучшие трейлеры фильмов 2021 года. В список вошли ролики к картинам «Титан», «Матрица: Воскрешение», «Макбет», «Шалом, папик!» и C'mon C'mon.