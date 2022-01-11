Тегеран, , 12:22 — REGNUM Представители мужской национальной сборной Ирана по футзалу вошли в список 10 лучших игроков в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 января.

Официальный веб-сайт, который ежегодно публикует топ-10 лучших игроков мира в различных категориях, таких как лучшие игроки среди мужчин и женщин, лучшие тренеры и лучшие национальные команды, объявил список 2021 года, в котором иранским спортсменам уделяется особое внимание.

Мужская сборная Ирана была выбрана среди 10 лучших национальных команд мира по мини-футболу, а команды Mes Sungun и Palayesh соответственно вошли в число 10 лучших мужских и женских клубов.

Али Асгар Хассанзаде из мужского клуба Giti Pasand FSC и Сохейла Малмоли Тарази из женского клуба Палайеш Нафт Абадан были включены в топ-10 лучших игроков среди мужчин и женщин в мировом рейтинге. Кроме того, Салар Агапур из FSC Mes вошел в список 10 лучших молодых игроков.