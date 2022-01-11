Тегеран, , 12:22 — REGNUM Учитывая тот факт, что на мировых рынках нефти в 2022 году спрос увеличится на четыре миллиона баррелей (ежедневно) в результате успешного сдерживания пандемии COVID-19, экспорт иранской нефти может помочь сбалансировать цепочку спроса и предложения, заявил иранский представитель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 января.

Бывший представитель Ирана в ОПЕК Мохаммад Али Хатиби заявил агентству IRNA, что администрация президента Ибрагима Раиси, в частности министерство нефти, пытались увеличить добычу сырой нефти, поскольку международный спрос на энергоносители вырос, причем ожидается, что объем спроса увеличится до четырех миллионов баррелей в день.

По его словам, из четырех миллионов баррелей в сутки производители нефти, не входящие в ОПЕК, будут поставлять три миллиона баррелей, а оставшийся миллион будет поставляться государствами-членами ОПЕК.

«Производители, не входящие в ОПЕК, обеспечивают максимальную мощность по добыче сырой нефти, поэтому было бы сомнительно, что они смогут увеличить свои производственные мощности», — отметил Хатиби.

Эксперт по нефтяному рынку далее подчеркнул, что некоторые покупатели уверены, что антииранские санкции будут в ближайшее время сняты, в связи с чем они смогут положиться на Иран в качестве надежного поставщика сырой нефти.