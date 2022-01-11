Пхеньян, 11 января 2022, 02:26 — REGNUM Запуск неустановленного снаряда произвела КНДР в сторону Японского моря. Об этом сообщает 11 января агентство Yonhap со ссылкой на распространённое заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
Уточняется, что Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в настоящее время проводит анализ дополнительной информации о снаряде. Изучается дальность и высота полёта неустановленного снаряда, который, предположительно, может являться баллистической ракетой.
В текущем году это уже второй запуск ракеты Северной Кореей. Предыдущий тест вооружений состоялся 5 января, по информации, полученной от властей КНДР, испытывалась гиперзвуковая ракета, испытания прошли успешно.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ООН осудили проведённый КНДР 5 января ракетный пуск и призвали её к переговорам по полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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