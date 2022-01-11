Пхеньян, , 02:26 — REGNUM Запуск неустановленного снаряда произвела КНДР в сторону Японского моря. Об этом сообщает 11 января агентство Yonhap со ссылкой на распространённое заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Уточняется, что Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в настоящее время проводит анализ дополнительной информации о снаряде. Изучается дальность и высота полёта неустановленного снаряда, который, предположительно, может являться баллистической ракетой.

В текущем году это уже второй запуск ракеты Северной Кореей. Предыдущий тест вооружений состоялся 5 января, по информации, полученной от властей КНДР, испытывалась гиперзвуковая ракета, испытания прошли успешно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ООН осудили проведённый КНДР 5 января ракетный пуск и призвали её к переговорам по полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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