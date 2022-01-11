Москва, , 09:20 — REGNUM На портале «Малый бизнес Москвы» (МБМ) появилась возможность бесплатно зарегистрировать компанию или открыть банковский счет. Об этом 11 января сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Ожидается, что новый сервис «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ» будет востребован в первую очередь среди начинающих предпринимателей. С его помощью можно бесплатно зарегистрировать юридическое лицо, оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя, а также открыть банковский счет. Чтобы воспользоваться этими возможностями, необходимо завести личный кабинет на mbm.mos.ru. Для удобства пользователей на странице проекта опубликована подробная инструкция по запуску своего дела.

«Новый сервис предполагает комплексный подход: от помощи в выборе организационно-правовой формы и режима налогообложения до удобной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета. При этом начинающему предпринимателю не нужно будет оплачивать госпошлину или тратиться на услуги посредников», — сказала Сергунина.

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