Красноярск, , 02:25 — REGNUM Во вторник, 11 января, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −10… −8 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз © ИА REGNUM

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В 06:15 на Театральной площади было — 11 °C.

Ночью с 11 на 12 января ожидается до −11… −9 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 748 мм рт. ст.

В среду, 12 января, в Красноярске до −11… −9 °C, облачно, небольшой снег. Ночью — до −20… −18 °C.

В четверг, 13 января, в Красноярске ожидается до −18… −16 °C днём и до −26… −23 °C ночью. Облачно, временами небольшой кратковременный снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 11 января центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается сильный западный ветер на порывах до 15−18 м/с, метель.

11−14 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 января, когда в России наступает новой год по старому стилю, настоящие морозы прогнозируются в Красноярском и Алтайском краях, а также в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, где температура воздуха опустится ниже — 30 °C.

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