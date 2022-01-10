Петропавловск-Камчатский, 11 января, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» с 10 января начала выполнять регулярные перелёты из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

Pezibear Самолет

Читайте также: «Аврора» получила почти 6 млрд рублей на субсидируемые полёты в ДФО

Полёты осуществляются совместно с партнёром авиакомпанией «Авиашельф».

Перелёт длится 1 час 40 минут. Стоимость авиабилета составляет 4450 рублей.

Рейсы по маршруту Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск планируется осуществлять два раза в неделю — в понедельник и пятницу.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Аврора» получит более 5,9 млрд рублей на выполнение перелётов по 36 направлениям — Росавиация объявила итоги отбора получателей субсидии на перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам Дальнего Востока.