Тегеран, , 12:23 — REGNUM 10 января официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде объявил, что на повестке дня стоит новый раунд переговоров между Тегераном и Эр-Риядом, который состоится в Багдаде (Ирак). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Несмотря на все ещё существующие споры, страны принимают усилия для развития устойчивых отношений и дальнейшего продвижения переговоров», — заявил Хатибзаде журналистам на своем еженедельном брифинге в Тегеране.

Говоря об иностранном вмешательстве в дела Ливана, Хатибзаде отметил, что необходимо всем без исключений уважать суверенитет страны, принимая во внимание интересы всех этнических групп. Он также подчеркнул, что Исламская Республика Иран прилагает усилия для создания тесных отношений между ливанскими сторонами.

Отвечая на вопрос о поездке делегации Саудовской Аравии в Вену, где проходят переговоры между Ираном и группой 4+1, пресс-секретарь заявил: «Вполне нормально, что иностранные делегации приезжают в страну с целью укрепления сотрудничества. Подобные поездки не ограничиваются исключительно саудовцами».

В другом месте своего выступления Хатибзаде рассказал о позиции министерства иностранных дел в отношении талибов (запрещённая в РФ организация) и заявил: «Мы еще не достигли точки официального признания движения».