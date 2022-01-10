Идлиб, Сирия, 11 января, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Не менее трех сирийских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков в провинции Идлиб в Сирии. Об этом 10 января заявил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Одна из атак, в ходе которой пострадал один солдат в районе населенного пункта Хараб-эш-Шейх, была совершена из района Телль-Заджрим с использованием снайперского оружия. Кроме того, боевики ранили двоих военных в районе населенного пункта Каф-Небель, применив реактивные системы залпового огня. Огонь велся из района Кансафра.

Журавлев добавил, что всего за сутки в Идлибской зоне деэскалации террористы совершили шесть обстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января пятеро военных погибли в Сирии в результате нападения со стороны боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).