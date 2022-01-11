Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Съёмки сериала, который станет приквелом к фильму «Красавица и чудовище», начнутся весной 2022 года. Об этом 11 января сообщает портал Comicbook.

Гастон и Лефу Цитата из к/ф «Красавица и чудовище». реж Билл Кондон. 2017. США

В очередном интервью актёр Джош Гад, исполнивший в картине роль ЛеФу, подтвердил информацию о сроках реализации проекта. «Мы по-прежнему планируем (начать — ИА REGNUM) сниматься этой весной», — сказал Гад, добавив, что считает «невероятными» сценарий, музыку и песни будущего фильма.

Напомним, премьера ленты «Красавица и чудовище» состоялась 16 марта 2017 года, снял её режиссёр Билл Кондон. В июне 2021 года СМИ сообщили, что кинокомпания Disney заказала производство сериала на её основе. Сюжет шоу расскажет о приключениях персонажей Гастона (Люк Эванс) и Лефу.

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