Нью-Йорк, США, , 02:02 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 января разнонаправленно. В незначительном плюсе на фоне общего снижения удержался Nasdaq.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 162,79 пункта (0,45%), до уровня 36 068,87 пункта. S&P 500 подешевел на 6,74 пункта (0,14%), до уровня 4670,29 пункта. Nasdaq к завершению дня приподнялся на 6,93 пункта (0,05%), до уровня 14 942,83 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,49 (0,62%), до уровня $78,41 за баррель.

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