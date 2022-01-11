Москва, , 01:59 — REGNUM Два грузовика столкнулись на Московской Кольцевой автодороге (МКАД), одна из них пробила ограждение моста и повисла над рекой. Об этом 10 января сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в официальном телеграм-канале.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария с участием двух грузовых автомобилей произошла на 67-м километре МКАД, в результате столкновения одну из фур отбросило на ограждение Спасского моста, она пробила его передней частью и повисла над Москва-рекой. В результате ДТП никто не пострадал, водителю фуры удалось выбраться из автомобиля с помощью прибывших на место происшествия спасателей.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, движение автотранспорта осуществляется только по двум полосам из пяти. Водителям рекомендуется по возможности объезжать аварийный участок.

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