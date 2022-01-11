Нью-Йорк, США, , 01:56 — REGNUM Создатели сериала про единоборства «Кобра Кай» показали, как они создавали некоторые сцены четвёртого сезона. Ролик был опубликован 11 января на twitter-странице проекта.

Кадр из сериала «Кобра Кай» Скриншот с YouTube

Администрация аккаунта предупредила подписчиков, что при просмотре видео они могут наткнуться на спойлеры (важная информация о сюжете). В новом видео авторы «Кобра Кай», в частности, показали, как создавали некоторые трюки.

https://twitter.com/CobraKaiSeries/status/1480630532128051200

Напомним, премьера четвёртого сезона «Кобра Кай» состоялась 31 декабря 2021 года. Ранее главный продюсер проекта Джон Хильд сказал, что Netflix заказал пять сезонов сериала, но у его авторов есть много идей для продолжения.

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