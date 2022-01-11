Балтимор, США, , 01:52 — REGNUM Успешную пересадку человеку сердца модифицированной свиньи провели медики в американском городе Балтимор (штат Мэриленд), 10 января сообщило издание The New York Times.

Операция skeeze

Операция проводилась в медицинском центре университета Мэриленда и заняла восемь часов. По словам сотрудников учреждения, пациент, которому 57 лет, чувствует себя хорошо. Мужчина нуждался в пересадке из-за опасного для жизни заболевания сердца. В настоящее время он продолжает находиться под наблюдением врачей, поскольку существует риск отторжения пересаженного органа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Китае 42-летнему пациенту впервые успешно пересадили искусственное сердце.

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