Додома, 11 января, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Четыре человека, копавшие могилу для погребения одного из своих родственников, погибли в результате удара молнии в горном районе Мбейя на юге Танзании, сообщает пресс-служба местной полиции.

Молния

В ведомстве уточнили, что еще один человек получил серьезные травмы. По предварительным данным, люди копали могилу для последующего погребения родственников в момент, когда по ним ударила молния. Четверо из них погибли на месте происшествия, еще один получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января не менее пяти человек, включая четверых детей, погибли в результате ударов молний в регионе Кигома в Танзании. По предварительным данным, четверо детей играли под деревом в момент трагедии, все они погибли. Также погибла женщина в результате сельхозработ на полях.