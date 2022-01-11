Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Фил Спенсер дал понять, что его компания по-прежнему будет работать с Activision Blizzard, несмотря на заявления, которые глава Xbox сделал ранее. Об этом 11 января сообщает портал Wccftech.

Исполнительный вице-президент компании Xbox Фил Спенсер Скриншот с YouTube

В очередном интервью Спенсер сказал, что Xbox изменила подход к сотрудничеству с Activision Blizzard, и что их партнёр «знает об этом». При этом глава игрового подразделения Microsoft отметил, что он не может делать по этому поводу публичные заявления. «История Xbox не безупречна», — сказал Спенсер, добавив, что он предпочёл бы учиться чему-то у других компаний или помогать им, а не «грозить пальцем».

«Я бы сказал, что в отношении лиц, занимающих руководящие должности в других компаниях, очевидно, что мы не вправе судить о том, кто является генеральным директором. Генеральных директоров выбирают акционеры и советы директоров», — заявил Спенсер.

Напомним, в ноябре 2021 года Фил Спенсер прокомментировал скандал вокруг компании Activision Blizzard и её главы Роберта Котика, когда газета The Wall Street Journal написала, что Котикзнал о проблеме сексуальных домогательств в компании и плохом обращении с женщинами, но не делал ничего для исправления ситуации. «Такому типу поведения нет места в нашей индустрии», — заявил тогда Спенсер.

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